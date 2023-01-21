Один из лидеров сборной России гимнаст Маринов травмировал ноги на тренировке

Чемпион России Даниел Маринов травмировал ноги во время тренировки на перекладине, однако его выступлению на мартовском чемпионате страны по спортивной гимнастике в Казани ничего не угрожает. Об этом ТАСС в субботу сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко .

"Даниел во время тренировки на перекладине получил травму, у него сильный ушиб ног, - сказала Родионенко. - Сейчас со спортсменом все в порядке, ждем, когда заживет надкостница, после чего он снова будет работать на перекладине. На мартовском чемпионате России он будет выступать, в этом нет никакого сомнения".

Маринову 18 лет, по итогам прошлого сезона он впервые вошел в список кандидатов в основной состав сборной России. В сентябре на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов в Казани Маринов занял третье место в личном многоборье, стал первым в упражнениях на перекладине, вторым - в вольных упражнениях и третьим - в опорном прыжке. На счету гимнаста также золото и бронза чемпионата России 2022 года. На июльском Кубке России в Калуге он стал первым на брусьях, вторым - в многоборье и опорном прыжке, третьим - в вольных упражнениях и на коне.