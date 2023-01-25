Ярыгина рассказала о просьбе борцов США и стран Африки о россиянах

Представители борцовских федераций США и более 30 африканских стран просят вернуть российским борцам возможность выступать на международных турнирах, включая чемпионаты мира. Об этом на пресс-конференции в среду сообщила первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Наталья Ярыгина.
"У нас после чемпионата мира было заседание бюро международной федерации, американцы первыми просят вернуть команду, потому что уровень борьбы падает. Чемпионат мира в Сербии был, да, хорошие ребята есть, но вот нет той интриги, того интереса, все сразу заметили, что уровень борьбы немножко другой, падает. Африканские страны, 33 страны подписали письмо: "Просим вернуть", - сообщила Ярыгина.
28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 2 марта Объединенный мир борьбы (UWW) объявил об отстранении российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.