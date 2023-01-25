Ярыгина рассказала о просьбе борцов США и стран Африки о россиянах

"У нас после чемпионата мира было заседание бюро международной федерации, американцы первыми просят вернуть команду, потому что уровень борьбы падает. Чемпионат мира в Сербии был, да, хорошие ребята есть, но вот нет той интриги, того интереса, все сразу заметили, что уровень борьбы немножко другой, падает. Африканские страны, 33 страны подписали письмо: "Просим вернуть", - сообщила Ярыгина.