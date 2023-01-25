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19 минут назад

МОК назвал условие для допуска россиян до турниров

Илья Родин

Исполком Международного олимпийского комитета рассмотрит возможность допуска к международным турнирам в нейтральном статусе тех россиян, которые не высказывались в поддержку спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба организации на официальном сайте МОК.

МОК назвал условие для допуска россиян до турниров
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что МОК выступает за дополнительное изучение вопроса об участии российских и белорусских атлетов в турнирах в рамках строгих правил.

Прежде всего, говорится в релизе, россияне и белорусы смогут выступать только в статусе «нейтральных спортсменов». Кроме того, они обязаны предельно четко следовать олимпийской хартии (не поддерживать спецоперацию на Украине).

Среди важных пунктов также соответствие антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA) и прохождение индивидуальных допинг-проверок.

Уточняется, что большинство членов исполкома МОК высказалось за то, чтобы в рамках поддержки объединяющей миссии олимпийского движения отказаться от каких-либо дискриминационных мер в отношении всех спортсменов.

В частности, полагают члены исполкома, правительства не должны определять, какие спортсмены будут принимать участие в соревнованиях, а каким это будет запрещено.

Ни один спортсмен не должен быть отстранен от соревнований только из-за графы о гражданстве в паспорте, резюмировали спортивные функционеры.

Летние виды спорта,Всемирное антидопинговое агентство,
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