МОК назвал условие для допуска россиян до турниров

Исполком Международного олимпийского комитета рассмотрит возможность допуска к международным турнирам в нейтральном статусе тех россиян, которые не высказывались в поддержку спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба организации на официальном сайте МОК.

Отмечается, что МОК выступает за дополнительное изучение вопроса об участии российских и белорусских атлетов в турнирах в рамках строгих правил.

Прежде всего, говорится в релизе, россияне и белорусы смогут выступать только в статусе «нейтральных спортсменов». Кроме того, они обязаны предельно четко следовать олимпийской хартии (не поддерживать спецоперацию на Украине).

Среди важных пунктов также соответствие антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA) и прохождение индивидуальных допинг-проверок.

Уточняется, что большинство членов исполкома МОК высказалось за то, чтобы в рамках поддержки объединяющей миссии олимпийского движения отказаться от каких-либо дискриминационных мер в отношении всех спортсменов.

В частности, полагают члены исполкома, правительства не должны определять, какие спортсмены будут принимать участие в соревнованиях, а каким это будет запрещено.