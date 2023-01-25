Журова высказалась о критериях МОК для допуска россиян к соревнованиям

Неоднозначностью заявлений в отношении допуска россиян к соревнованиям Международный олимпийский комитет (МОК) хочет разделить общество в России. Такое мнение ТАСС в среду высказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова.
"Мы не знаем критерии, которые будут предъявляться к спортсменам, - сказала Журова. - Сначала скажут одно, потом скажут подписать бумагу, что против. А как наши болельщики будут смотреть на тех, кто поедет на соревнования? МОК неоднозначностью критериев пытается разделить нас".
"Также с нашими спортсменами было перед Олимпиадой 2018 года в Южной Корее. То допускают, то не допускают. Виктор Ан до сих пор не понял, почему его не допустили тогда", - добавила Журова.
Ранее в среду Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО), до соревнований. В случае несоблюдения спортсменом каких-либо критериев допуска или строгих условий участия международные федерации или соответствующий организатор спортивных мероприятий должны немедленно снять его с соревнований, отстранить от дальнейших состязаний и сообщить об этом инциденте в МОК для принятия дальнейших мер.
28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Большинство спортивных федераций прислушались к рекомендациям.