Журова высказалась о критериях МОК для допуска россиян к соревнованиям

"Мы не знаем критерии, которые будут предъявляться к спортсменам, - сказала Журова. - Сначала скажут одно, потом скажут подписать бумагу, что против. А как наши болельщики будут смотреть на тех, кто поедет на соревнования? МОК неоднозначностью критериев пытается разделить нас".