Журова призвала российских спортсменов «не унижаться» перед МОК

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова призвала российских спортсменов «не унижаться» перед Международным олимпийским комитетом (МОК), доказывая, что они не поддерживают спецоперацию. Об этом сообщает «Чемпионат».

Ранее в МОК заявили, что участие россиян и белорусов в международных соревнованиях будет возможно, но при соблюдении некоторых условий.

К соревнованиям не допустят спортсменов, не соблюдающих олимпийскую хартию, активно поддерживающих спецоперацию на Украине и нарушающих антидопинговые правила.

Все спортсмены из РФ и Белоруссии, подавшие заявки на участие в турнирах, будут проходить индивидуальные проверки. Соревноваться они смогут лишь в нейтральном статусе, без флага и гимна.

При этом в МОК подчеркнули, что «ни одному спортсмену нельзя запрещать участвовать в соревнованиях лишь из-за его паспорта».

«Я не понимаю, что значит «активно поддерживали СВО»? Одни спортсмены выступали на разнообразных митингах, а другие хотели, но, например, не смогли. Было ограниченное количество людей - всю сборную же не пригласишь. Получается, что на таком мероприятии кто-то оказался по воле души, а кто-то хотел, но не попал», - так прокомментировала условия МОК Журова.

По ее мнению, такие требования вызовут «раскол среди болельщиков».

«Россияне, кто патриотично настроен, в свою очередь скажут: «Раз МОК их допускает, значит, они предатели», - сказала депутат.

Она подчеркнула, что ранее российские сборные уже были разделены из-за допингового скандала.