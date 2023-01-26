Международная федерация дзюдо выступила за допуск россиян к турнирам

«Кроме того, российские и белорусские дзюдоисты никогда не участвовали ни в каких военных действиях и избегали участия в какой-либо политической пропаганде, поскольку их решением было оставаться в спорте и продолжать готовиться, ожидая момента, когда они смогут вернуться к соревнованиям», — отметили в организации.