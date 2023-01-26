Международная федерация дзюдо выступила за допуск россиян к турнирам

Руководство Международной федерации дзюдо выступило за допуск спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям после рекомендаций МОК. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.
В федерации заявили, что возвращение россиян и белорусов к турнирам «основывается на неопровержимых аргументах», поскольку одним из столпов Олимпийской хартии является участие спортсменов «без каких-либо исключений на почве дискриминации».
«Кроме того, российские и белорусские дзюдоисты никогда не участвовали ни в каких военных действиях и избегали участия в какой-либо политической пропаганде, поскольку их решением было оставаться в спорте и продолжать готовиться, ожидая момента, когда они смогут вернуться к соревнованиям», — отметили в организации.
Ранее МОК призвал федерации по видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян, не принимающих участия в СВО, к международным соревнованиям.