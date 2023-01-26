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30 минут назад

Международная федерация дзюдо выступила за допуск россиян к турнирам

Елена Прошина

Руководство Международной федерации дзюдо выступило за допуск спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям после рекомендаций МОК. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Международная федерация дзюдо выступила за допуск россиян к турнирам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В федерации заявили, что возвращение россиян и белорусов к турнирам «основывается на неопровержимых аргументах», поскольку одним из столпов Олимпийской хартии является участие спортсменов «без каких-либо исключений на почве дискриминации».

«Кроме того, российские и белорусские дзюдоисты никогда не участвовали ни в каких военных действиях и избегали участия в какой-либо политической пропаганде, поскольку их решением было оставаться в спорте и продолжать готовиться, ожидая момента, когда они смогут вернуться к соревнованиям», — отметили в организации.

Ранее МОК призвал федерации по видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян, не принимающих участия в СВО, к международным соревнованиям.

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