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45 минут назад

Международная федерация плавания пока оставит в силе решение об отстранении россиян

ТАСС

Международная федерация плавания (World Aquatics), которая объединяет плавание, прыжки в воду, водное поло и синхронное плавание, пока не принимала никаких новых решений относительно допуска российских и белорусских спортсменов к своим соревнованиям. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе World Aquatics.

Международная федерация плавания оставит в силе решение об отстранении россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Международный олимпийский комитет (МОК) в среду предложил допустить до международных соревнований в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной оп

"На данный момент не последовало никаких изменений относительно участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях по водным видам спорта", - сообщили в World Aquatics.

В марте 2022 года World Aquatics (до декабря организация называлась FINA) запретила российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях под эгидой организации из-за обострения ситуации на Украине.

В четверг Олимпийский совет Азии (ОСА) пригласил российских и белорусских спортсменов принять участие в Азиатских играх, если они согласятся выступать в нейтральном статусе в соответствии с требованиями МОК. Глава World Aquatics Хусейн Аль-Мусаллам в прошлом месяце заявил, что Азиатские игры могут стать платформой для участия российских спортсменов в квалификации на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

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