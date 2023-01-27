Международная федерация плавания оставит в силе решение об отстранении россиян

Международная федерация плавания (World Aquatics), которая объединяет плавание, прыжки в воду, водное поло и синхронное плавание, пока не принимала никаких новых решений относительно допуска российских и белорусских спортсменов к своим соревнованиям. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе World Aquatics.

Международный олимпийский комитет (МОК) в среду предложил допустить до международных соревнований в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной оп

"На данный момент не последовало никаких изменений относительно участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях по водным видам спорта", - сообщили в World Aquatics.

В марте 2022 года World Aquatics (до декабря организация называлась FINA) запретила российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях под эгидой организации из-за обострения ситуации на Украине.