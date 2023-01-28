Национальный олимпийский комитет Китая поддержал инициативу Международного олимпийского комитета по допуску российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям, рассказал представитель НОК. Об этом пишет Xinhua.

Собеседник агентства отметил, что КНР придерживается принципа политического нейтралитета в спорте и выступает против его политизации.

Соответственно, НОК полагает, что спортсмены всех стран планеты должны пользоваться равными правами для участия в международных соревнованиях.

Решение об участии или неучастии атлетов в турнирах должно приниматься на основе их спортивных достижений, без вмешательства военных или политических факторов, подчеркнул представитель НОК.

«Международное спортивное сообщество должно работать вместе ради общего будущего, а не разрывать его на части», - уточнил собеседник агентства.