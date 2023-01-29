В Азии разработают систему допуска россиян на Олимпиаду

Специальная система квот будет разработана для спортсменов России, чтобы они смогли отобраться на Олимпиаду 2024 года в Париже. Об этом сообщили в Олимпийском совете Азии (ОСА), пишет Indian Express.

Исполняющий обязанности президента ОСА Рандхир Сингх заявил, что россияне смогут соревноваться в дисциплинах, где будут установлены количественные показатели. Он отметил, что при балльной системе азиатские спортсмены не потеряют места при отборе.

«Они не помешают нашей медальной системе или азиатской квоте на Олимпийские игры. МОК разработает олимпийскую квоту совместно с нами и в международных федерациях. Будут отдельные медали», - сказал Сингх.

Он отметил, что решение OCA пригласить российских и белорусских спортсменов для участия в соревнованиях в Азии было основано на «принципе, согласно которому спорт является объединяющей силой».

«Спорт не место для политики. Спорт для людей; для любви, дружбы и братства. Спортсмены — одна семья. Исходя из этого, мы поддерживаем их, - сказал он о россиянах.