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7 часов назад

Министр обороны Италии выступил против отстранения российских спортсменов от соревнований

Газета.Ru

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что не считает справедливым недопуск российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Неправильно относиться ко всем россиянам как к врагам. Я никогда не разделял идею недопуска артистов, спортсменов, гражданского населения. Нужно всегда сохранять диалог», — цитирует Крозетто Corriere della Sera.

Международный олимпийский комитет (МОК) ранее выступил с заявлением, в котором сообщил, что организация рассматривает вопрос участия в Олимпийских играх россиян и белорусов, не выразивших активной поддержки проведению спецоперации на территории Украины. Помимо этого, спортсмены из России и Белоруссии должны выполнить еще несколько требований, в том числе пройти полное антидопинговое тестирование.

Глава МОК Томас Бах в интервью Der Spiegel сообщил, что допускает участие россиян и белорусов в Играх-2024 без флага и гимна, отметив, что МОК не поддерживает дискриминацию по национальному признаку.

В МОК сделали новое заявление о концепции нейтрального флага для россиян

Ранее Канадский хоккейный эксперт Дон Черри выступил со словами поддержки капитану клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.

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