Министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает несправедливым, что российских спортсменов не допустили к международным соревнованиям. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на интервью Corriere della Sera.

«Неправильно относиться ко всем россиянам как к врагам. Я никогда не разделял идею недопуска артистов, спортсменов, гражданского населения. Нужно всегда сохранять диалог», — цитирует Крозетто.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что организация рассматривает вопрос участия в Олимпийских играх россиян и белорусов, не выразивших активной поддержки проведению спецоперации на территории Украины. Также спортсмены должны выполнить еще ряд требований, в том числе пройти полное антидопинговое тестирование.

Кроме того, в МОК отметили, что концепция выступления российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом хорошо зарекомендовала себя на Australian Open, поэтому ее можно применить и на Олимпиаде. В комитете отметили, что эта концепция поддерживается подавляющим большинством участников олимпийского движения.