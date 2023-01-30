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6 часов назад

В Минобороны Италии заступились за российских спортсменов

Елена Прошина

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает несправедливым, что российских спортсменов не допустили к международным соревнованиям. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на интервью Corriere della Sera.

«Неправильно относиться ко всем россиянам как к врагам. Я никогда не разделял идею недопуска артистов, спортсменов, гражданского населения. Нужно всегда сохранять диалог», — цитирует Крозетто.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что организация рассматривает вопрос участия в Олимпийских играх россиян и белорусов, не выразивших активной поддержки проведению спецоперации на территории Украины. Также спортсмены должны выполнить еще ряд требований, в том числе пройти полное антидопинговое тестирование.

Кроме того, в МОК отметили, что концепция выступления российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом хорошо зарекомендовала себя на Australian Open, поэтому ее можно применить и на Олимпиаде. В комитете отметили, что эта концепция поддерживается подавляющим большинством участников олимпийского движения.

В МОК сделали новое заявление о концепции нейтрального флага для россиян

В комитете подчеркнули, что на Открытом чемпионате Австралии спортсмены соревновались как индивидуальные атлеты под нейтральным флагом без какой-либо идентификации своей страны.

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