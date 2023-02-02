В Минспорта высказались о бойкоте Украины ОИ в случае допуска россиян

Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на слова президента Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадима Гутцайта о возможном бойкоте ОИ из-за допуска российских спортсменов.
«Мое мнение к такого рода заявлениям, безусловно, негативное. Они деструктивны, наносят вред в целом международному спорту. Считаем, что любой бойкот является тупиком в развитии и наносит вред не только сегодня, но и имеет долгосрочный эффект», — передает слова Матыцина ТАСС.
Также он выразил надежду, что в международном спорте не будет дискриминации отечественных спортсменов.
28 января олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Верховной рады Жан Беленюк сообщил, что 3 февраля Генеральная ассамблея Национального олимпийского комитета Украины рассмотрит возможность бойкота ОИ-2024.
Позже глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков призвал НОК Украины отказаться от идеи бойкота Игр. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. На прошлых играх россияне смогли выступить, завоевав 32 медали — 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Большую часть этой коллекции принесли российские лыжники.
Напомним, что весной прошлого года многие международные организации запретили россиянам выступать на турнирах под своей эгидой.