В Минспорта высказались о бойкоте Украины ОИ в случае допуска россиян

«Мое мнение к такого рода заявлениям, безусловно, негативное. Они деструктивны, наносят вред в целом международному спорту. Считаем, что любой бойкот является тупиком в развитии и наносит вред не только сегодня, но и имеет долгосрочный эффект», — передает слова Матыцина ТАСС.