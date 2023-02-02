Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+2° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
6 часов назад

В Минспорта высказались о словах украинской стороны о бойкоте ОИ в случае допуска россиян

Газета.Ruиещё 4

Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на слова президента Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадима Гутцайта о возможном бойкоте ОИ из-за допуска российских спортсменов.

В Минспорта высказались о бойкоте Украины ОИ в случае допуска россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мое мнение к такого рода заявлениям, безусловно, негативное. Они деструктивны, наносят вред в целом международному спорту. Считаем, что любой бойкот является тупиком в развитии и наносит вред не только сегодня, но и имеет долгосрочный эффект», — передает слова Матыцина ТАСС.

Также он выразил надежду, что в международном спорте не будет дискриминации отечественных спортсменов.

28 января олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Верховной рады Жан Беленюк сообщил, что 3 февраля Генеральная ассамблея Национального олимпийского комитета Украины рассмотрит возможность бойкота ОИ-2024.

Позже глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков призвал НОК Украины отказаться от идеи бойкота Игр. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. На прошлых играх россияне смогли выступить, завоевав 32 медали — 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Большую часть этой коллекции принесли российские лыжники.

Напомним, что весной прошлого года многие международные организации запретили россиянам выступать на турнирах под своей эгидой.

Летние виды спорта,Вадим Гутцайт,Жан Беленюк,Станислав Поздняков,Олег Матыцин,Верховная Рада,Генассамблея ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители