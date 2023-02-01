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1 час назад

Скончался заслуженный тренер РСФСР по гребле Вячеслав Тихонов

Илья Родин

Мастер спорта СССР Вячеслав Тихонов, заслуженный тренер РСФСР по гребле на каноэ и байдарках, скончался на 98-м году жизни. Об этом пишет пресс-служба администрации Астраханской области.

Скончался заслуженный тренер РСФСР по гребле Вячеслав Тихонов
Фото: www.astrobl.ruwww.astrobl.ru

В пресс-службе сообщили, что сегодня, 1 февраля, скончался ветеран Великой Отечественной войны, основатель ДЮСШ по гребле на каноэ и байдарках Вячеслав Тихонов.

Вячеслав Викторович Тихонов родился в Астрахани в 1925 году, в семье героя гражданской войны. После окончания школы устроился на завод слесарем-судоремонтником.

В 1943 году был призван в армию. Воевал под Запорожьем, в Прибалтике, Восточной Германии. Победу встретил в Праге. На его груди вместе с орденами и медалями были две нашивки за ранения.

После возвращения домой он снова устроился на завод, стал передовиком производства. Со временем Тихонов увлекся греблей на байдарках и каноэ.

В 1957 году он стал чемпионом СССР. В 1960 занялся тренерской деятельностью.

Летние виды спорта,Вячеслав Тихонов,
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