Скончался заслуженный тренер РСФСР по гребле Вячеслав Тихонов

Мастер спорта СССР Вячеслав Тихонов, заслуженный тренер РСФСР по гребле на каноэ и байдарках, скончался на 98-м году жизни. Об этом пишет пресс-служба администрации Астраханской области.
В пресс-службе сообщили, что сегодня, 1 февраля, скончался ветеран Великой Отечественной войны, основатель ДЮСШ по гребле на каноэ и байдарках Вячеслав Тихонов.
Вячеслав Викторович Тихонов родился в Астрахани в 1925 году, в семье героя гражданской войны. После окончания школы устроился на завод слесарем-судоремонтником.
В 1943 году был призван в армию. Воевал под Запорожьем, в Прибалтике, Восточной Германии. Победу встретил в Праге. На его груди вместе с орденами и медалями были две нашивки за ранения.
После возвращения домой он снова устроился на завод, стал передовиком производства. Со временем Тихонов увлекся греблей на байдарках и каноэ.
В 1957 году он стал чемпионом СССР. В 1960 занялся тренерской деятельностью.