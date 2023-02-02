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3 часа назад

Журова о заявлениях ООН, МОК и НОК США: они предлагают спортсменам отказаться от Путина

Газета.Ru

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что последние заявления ООН, Международного олимпийского комитета (МОК) и Национального олимпийского комитета (НОК) США - хитрая схема искушения наших спортсменов. "Заявления ООН, МОК, НОК США и остальных — хитрая схема искушения наших спортсменов. Вы посмотрите, как они хитро предлагают возможность выступать на Олимпиаде нашим спортсменам. Они могут выступать без флага, гимна, патриотизма и любви к государству. Даже если спортсмены согласятся, то наш народ не поймет такого решения от спортсменов. Ведь они предлагают нам отказаться от президента Путина, от страны, от родины и гордости", - передает слова Журовой Sport24. 25 января МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины. А в НОК США заявили, что не против видеть россиян на турнирах, при условии обеспечения безопасной и честной игры. Ранее депутат Дмитрий Свищев заявил, что неопределенность с допуском российских спортсменов на Олимпийские игры может негативно повлиять на их психологическое состояние.

Журова о заявлениях ООН, МОК и НОК США: они предлагают спортсменам отказаться от Путина
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Летние виды спорта,Светлана Журова,Дмитрий Свищев,Владимир Путин,Госдума,ООН,
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