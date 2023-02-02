Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+2° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
58 минут назад

МОК заявил, что угроза бойкота Олимпиады противоречит основам олимпийского движения

Матч ТВиещё 4

Угроза бойкота Олимпийских игр противоречит основам и принципам олимпийского движения и является нарушением Олимпийской хартии, говорится в заявлении Международного олимпийского комитета (МОК).

МОК на прошлой неделе сообщил, что рассмотрит возможность допуска российских спортсменов до международных стартов и Олимпийских игр в нейтральном статусе. Речь идет о спортсменах, которые не выступали с активной поддержкой СВО. После этого депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк заявил, что 3 февраля генеральная ассамблея Национального олимпийского комитета (НОК) Украины будет обсуждать бойкот Олимпийских игр 2024.

— Угроза бойкота Олимпийских игр, которую в настоящее время рассматривает НОК Украины, противоречит основам олимпийского движения и принципам, за которые оно выступает. Бойкот — это нарушение Олимпийской хартии, которая обязывает все НОК «участвовать в Играх Олимпиады, направляя на нее спортсменов».

Как показала история, предыдущие бойкоты не достигли своих политических целей и служили лишь для наказания спортсменов из бойкотирующих Игры НОК, — сказано в сообщении, опубликованном на сайте МОК.

Летние виды спорта,Видео,Жан Беленюк,Верховная Рада,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители