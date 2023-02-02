Угроза бойкота Олимпийских игр противоречит основам и принципам олимпийского движения и является нарушением Олимпийской хартии, говорится в заявлении Международного олимпийского комитета (МОК).
МОК на прошлой неделе сообщил, что рассмотрит возможность допуска российских спортсменов до международных стартов и Олимпийских игр в нейтральном статусе. Речь идет о спортсменах, которые не выступали с активной поддержкой СВО. После этого депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк заявил, что 3 февраля генеральная ассамблея Национального олимпийского комитета (НОК) Украины будет обсуждать бойкот Олимпийских игр 2024.
— Угроза бойкота Олимпийских игр, которую в настоящее время рассматривает НОК Украины, противоречит основам олимпийского движения и принципам, за которые оно выступает. Бойкот — это нарушение Олимпийской хартии, которая обязывает все НОК «участвовать в Играх Олимпиады, направляя на нее спортсменов».
Как показала история, предыдущие бойкоты не достигли своих политических целей и служили лишь для наказания спортсменов из бойкотирующих Игры НОК, — сказано в сообщении, опубликованном на сайте МОК.