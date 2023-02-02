— Угроза бойкота Олимпийских игр, которую в настоящее время рассматривает НОК Украины, противоречит основам олимпийского движения и принципам, за которые оно выступает. Бойкот — это нарушение Олимпийской хартии, которая обязывает все НОК «участвовать в Играх Олимпиады, направляя на нее спортсменов».



Как показала история, предыдущие бойкоты не достигли своих политических целей и служили лишь для наказания спортсменов из бойкотирующих Игры НОК, — сказано в сообщении, опубликованном на сайте МОК.