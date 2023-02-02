Четыре страны ЕС выступили против участия России в Играх-2024

Министры спорта Латвии, Литвы, Эстонии и Польши обратились в Международный олимпийский комитет (МОК) с совместным заявлением, где призвали не пускать российских и белорусских атлетов на Олимпийские игры — 2024.

© Global Look Press

«В своем обращении министры Литвы, Латвии, Эстонии и Польши благодарят спортивные организации за солидарность с Украиной и помощь ей и одновременно осуждают усилия МОК по возвращению российских и белорусских спортсменов на международные соревнования», — говорится в сообщении на сайте министерства образования, науки и спорта Литвы.

Министры также «выразили признательность всем международным спортивным организациям и федерациям, отстранившим российских и белорусских спортсменов и представителей этих стран от международных соревнований и организаций, и призвали остальных сделать это немедленно».

Игры пройдут в столице Франции и продлятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.

25 января МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.

2 февраля в Национальном олимпийском комитете США заявили, что не против видеть россиян на турнирах, при условии обеспечения безопасной и честной игры.