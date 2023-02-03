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2 часа назад

Призер чемпионатов Европы по тяжелой атлетике Соболь пропустит Кубок России из-за травмы

ТАСС

Обладательница двух серебряных медалей чемпионатов Европы (2019, 2021) по тяжелой атлетике Кристина Соболь из-за травмы ноги не выступит на стартующем 6 февраля в Грозном Кубке России. Об этом ТАСС в пятницу сообщил главный тренер женской сборной России Геннадий Аниканов.

Тяжелоатлетка Кристина Соболь пропустит Кубок России из-за травмы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У Кристины старая травма ноги, она лечится сейчас, - сказал Аниканов. - Но мы продолжаем на нее рассчитывать, ни о каком уходе из спорта речи не идет".

Соболь, выступающей в весовой категории до 49 кг, 30 лет. Она входила в состав олимпийской команды России на Играх в Токио, но на соревнованиях потерпела неудачу, не сумев взять начальный вес в рывке.

Летние виды спорта,Кристина Соболь,СБОРНАЯ РОССИИ,
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