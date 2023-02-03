Тяжелоатлетка Кристина Соболь пропустит Кубок России из-за травмы

Обладательница двух серебряных медалей чемпионатов Европы (2019, 2021) по тяжелой атлетике Кристина Соболь из-за травмы ноги не выступит на стартующем 6 февраля в Грозном Кубке России. Об этом ТАСС в пятницу сообщил главный тренер женской сборной России Геннадий Аниканов.
"У Кристины старая травма ноги, она лечится сейчас, - сказал Аниканов. - Но мы продолжаем на нее рассчитывать, ни о каком уходе из спорта речи не идет".
Соболь, выступающей в весовой категории до 49 кг, 30 лет. Она входила в состав олимпийской команды России на Играх в Токио, но на соревнованиях потерпела неудачу, не сумев взять начальный вес в рывке.