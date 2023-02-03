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2 часа назад

Штангистка Каширина, оправданная по делу о допинге, выступит на Кубке России в Грозном

ТАСС

Пятикратная чемпионка мира по тяжелой атлетике Татьяна Каширина, признанная невиновной в нарушении антидопинговых правил, выступит на февральском Кубке России в Грозном. Об этом ТАСС сообщил в пятницу главный тренер женской национальной команды Геннадий Аниканов.

Штангистка Каширина, оправданная по делу о допинге, выступит на Кубке РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Кроме Соболь, залечивающей травму ноги, в Грозном выступят все сильнейшие, включая Татьяну Каширину", - сказал Аниканов. Кубок России в столице Чечни пройдет с 6 по 13 февраля.

По информации ТАСС, 32-летняя Каширина, имеющая в активе также серебро Олимпиады-2012, была отстранена от спорта в конце 2020 года на основании данных из базы московской лаборатории, которая содержит результаты проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Из-за отстранения ведущая штангистка страны пропустила Олимпийские игры в Токио.

15 августа 2022 года Федерация тяжелой атлетики России получила от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) письмо о снятии с Кашириной обвинений в нарушении антидопинговых правил.

Летние виды спорта,Татьяна Каширина,
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