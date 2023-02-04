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5 часов назад

В Эстонии заявили, что не планируют бойкотировать Игры в Париже из-за России

Илья Родин

Эстония намеревается принять участие в Олимпийских играх в Париже в 2024 году, рассказал глава Национального олимпийского комитета страны Урмас Сыырумаа. Он добавил, что на планы страны не повлияет даже допуск на соревнования российских и белорусских атлетов, пишет РБК.

В Эстонии отказались от бойкота Олимпиады в Париже из-за России
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«Бойкоты никогда ни к чему не приводили», - подчеркнул спортивный функционер.

По его мнению, спортсменов из России и Белоруссии все же не следует допускать на Олимпиаду. Во всяком случае, большинство из них, уточнил Сыырумаа.

В МОК сделали заявление по участию россиян в ОИ-2024

Напомним, что исполком МОК рассказал о возможной смене политики организации по отношению к российским и белорусским атлетам. В частности, в случае соблюдения ряда жестких условий не исключено их участие в международных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что НОК Чехии отказался бойкотировать Игры в Париже из-за российских спортсменов. В организации уточнили, что больше не желают извиняться перед атлетами сборной.

Летние виды спорта,Урмас Сыырумаа,
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