Журова назвала завершившую карьеру синхронистку Ромашину потрясающей спортсменкой

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина является потрясающей спортсменкой, ее заслугами можно только восхищаться. Такое мнение ТАСС в понедельник высказала депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

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В понедельник Ромашина объявила о завершении карьеры.

"Завершение карьеры - это всегда грустно, у спортсмена век, если честно говорить, недолгий. Думаю, в синхронном плавании молодых на подходе много, они тоже хотят побеждать. Каждый спортсмен, доходя до определенного момента, понимает, что надо уступать дорогу молодым. Можно только восхищаться всеми ее заслугами, это совершенно потрясающая спортсменка, уверена, она не потеряется в дальнейшей жизни", - сказала Журова.

"Ее вклад в синхронное плавание не оспаривается. Открываются новые дороги, она сама выберет, чем будет заниматься. Но я вижу, что благодаря таким, как Светлана, популярность синхронного плавания в стране растет", - добавила собеседница агентства.