Семикратная чемпионка Ромашина объявила о завершении карьеры

Семикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Ромашина объявила о завершении спортивной карьеры. Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала «Матч ТВ».
По словам Ромашиной, понимание, что Олимпийские игры в Токио в 2021 году станут для нее последним стартом, пришло не сразу. Окончательное решение она приняла уже после отдыха и восстановления после ОИ. Тогда Ромашина поняла, что как спортсмен она «сделала абсолютно все».
«Наверное, какая-то часть меня понимала: куда уже, выиграла столько, домой в семью надо. Но спорт — это такой наркотик, от которого очень сложно отказаться с учетом того, что понимаешь — ты можешь быть лучшим в мире», — сказала она.
Свой дальнейший путь Ромашина также связала со спортом и синхронным плаванием.
«Хочется объявить — я ухожу, но ухожу недалеко от спорта. Остаюсь в нашей спортивной семье», — заключила она.
Напомним, что на счету Ромашиной 23 золотые медали чемпионатов мира. Кроме того она четырежды принимала участие в ОИ.