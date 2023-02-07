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1 час назад

В Скандинавии выступили против допуска россиян к турнирам

Илья Родин

Национальные олимпийские комитеты Скандинавии и Северной Европы призвали не допускать российских и белорусских атлетов на международные турниры. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу НОК Швеции.

В Скандинавии выступили против допуска россиян к турнирам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что под совместным заявлением поставили подписи представители НОК Финляндии, Норвегии, Исландии, Дании, Гренландии, а также Аландских и Фарерских островов.

В НОК пояснили, что ситуация на Украине остается прежней. Поэтому олимпийские комитеты северных государств продолжают придерживаться позиции по недопуску атлетов из России и Белоруссии на международные состязания.

По данным агентства, заявление было направлено в Международный олимпийский комитет и аффилированные с ним организации.

Ранее глава НОК Эстонии Урмас Сыырумаа рассказал, что страна не планирует бойкотировать Игры в Париже в том случае, если на них под нейтральным флагом будут допущены российские и белорусские спортсмены. Он добавил, что большинство их них все же не следует допускать на соревнования.

Летние виды спорта,Урмас Сыырумаа,
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