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43 минуты назад

Российская гимнастка оценила выступление немок в комбинезонах вместо купальников

Lenta.ru

Российская гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Ахаимова в комментарии «Ленте.ру» оценила решение немецких соперниц отказаться от купальников на турнирах в пользу комбинезонов.

Российская гимнастка оценила выступление немок в комбинезонах вместо купальников
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Ахаимовой, спортсменки должны иметь возможность выбирать, в чем выходить на старт. «Чаще всего гимнастки с детства привыкают выходить на публику в облегающем купальнике. Но если кому-то это некомфортно, то комбинезоны — неплохое решение. Гимнастика — это ведь про эстетику, и если комбинезон выглядит красиво и соответствует правилам, то почему бы и нет?» — отметила спортсменка.

Ахаимова подчеркнула, что главное в купальнике — удобство. «Купальник не должен стеснять движений. А если он не только удобный, но и красивый — это вообще идеально!» — добавила гимнастка.

В апреле 2021 года немецкая гимнастка Сара Восс вышла на соревнования в рамках чемпионата Европы в Базеле в закрытом комбинезоне в знак протеста против сексуализации женщин в спорте. Ее поддержали другие члены немецкой сборной Ким Буи и Элизабет Зайц, а также Федерация спортивной гимнастики Германии. Аналогичную акцию гимнастки провели на Олимпийских играх в Токио летом 2021-го.

25-летняя Ахаимова — чемпионка Олимпиады в Токио в командном зачете. На ее счету также два командных серебра чемпионата мира (2018 и 2019 годы).

Летние виды спорта,Элизабет Зайц,
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