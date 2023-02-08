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1 час назад

Решение об участии россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 примут летом

Sports.ruиещё 4

Решение об участии российских и белорусских спортсменов в летних Олимпийских играх-2024 в Париже будет принято летом.

Решение об участии россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 примут летом
Фото: Sports.ruSports.ru

Об сообщил официальный представитель правительства Франции Оливье Веран.

«Международный олимпийский комитет призвал дать возможность российским атлетам участвовать в ряде международных соревнований под нейтральным флагом.

Но решение МОК не относится к Олимпийским играм в Париже в 2024 году.

В этой связи решение должно быть принято летом. Никакого официального решения совместно с МОК еще вынесено не было», – заявил Веран.

Летние виды спорта,
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