Решение об участии россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 примут летом

«Международный олимпийский комитет призвал дать возможность российским атлетам участвовать в ряде международных соревнований под нейтральным флагом.



Но решение МОК не относится к Олимпийским играм в Париже в 2024 году.



В этой связи решение должно быть принято летом. Никакого официального решения совместно с МОК еще вынесено не было», – заявил Веран.