Усик призвал МОК не допустить участие России в Олимпиаде-2024 в Париже

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF украинский боксёр Александр Усик призвал не позволить российским спортсменам принять участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Фото: Betassist Betassist

В своих социальных сетях Усик записал видеообращение к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, в котором заявил, что настоятельно требует отстранить всех россиян от Олимпиады-2024 из-за продолжающейся специальной военной операции Вооружённых сил РФ на территории Украины.