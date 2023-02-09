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26 минут назад

Усик призвал МОК не допустить участие России в Олимпиаде-2024 в Париже

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Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF украинский боксёр Александр Усик призвал не позволить российским спортсменам принять участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Усик призвал МОК не допустить участие России в Олимпиаде-2024 в Париже
Фото: BetassistBetassist

В своих социальных сетях Усик записал видеообращение к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, в котором заявил, что настоятельно требует отстранить всех россиян от Олимпиады-2024 из-за продолжающейся специальной военной операции Вооружённых сил РФ на территории Украины.

В феврале 2022 года российские и белорусские спортсмены согласно рекомендациям МОК были лишены возможности участия в абсолютном большинстве международных соревнований. Однако 25 января исполком МОК заявил о намерении рассмотреть возможность возвращения россиян и белорусов на международные старты.

Летние виды спорта,Томас Бах,Александр Усик,
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