Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает, что Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение об участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже летом этого года. Об этом он сообщил в четверг журналистам по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

Французский лидер отметил, что этот вопрос поднимался в среду вечером на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.

"Мы объяснили, что вопросы об участии спортсменов находятся в компетенции Международного олимпийского комитета, - подчеркнул Макрон. - Принятые им до сих пор решения касаются соревнований в ближайшие месяцы, но не охватывают период Олимпиады".

"Решение [о допуске российских спортсменов] ожидается летом и будет зависеть от обстоятельств и развития событий в конфликте", - сказал президент Франции.

Во вторник мэр Парижа Анн Идальго в эфире радио "Франс энфо" заявила, что считает неуместным допуск россиян в нейтральном статусе на летние Олимпийские игры, пока на Украине идут боевые действия. При этом ранее она отмечала, что российские спортсмены имеют право выступить на Олимпиаде 2024 года на условиях Международного олимпийского комитета и не могут быть отстранены от соревнований только на основании паспорта.