У Казани отобрали ЧМ по водным видам спорта-2025

Чемпионат мира по водным видам спорта, который должна была принять Казань в 2025 году, состоится в Сингапуре, сообщает пресс служба международной федерации World Aquatics.
В программу чемпионата мира по водным видам спорта входят плавание, водное поло, прыжки в воду, плавание на открытой воде, синхронное плавание и хай дайвинг.
Сроки проведения еще не определены.
Ранее член бюро World Aquatics Владимир Сальников сообщил «Матч ТВ», что на фоне ситуации на Украине все соревнования, присужденные World Aquatics России, находятся в статусе переноса.