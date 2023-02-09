У Казани отобрали ЧМ по водным видам спорта-2025

Чемпионат мира по водным видам спорта, который должна была принять Казань в 2025 году, состоится в Сингапуре, сообщает пресс служба международной федерации World Aquatics.

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В программу чемпионата мира по водным видам спорта входят плавание, водное поло, прыжки в воду, плавание на открытой воде, синхронное плавание и хай дайвинг.

Сроки проведения еще не определены.