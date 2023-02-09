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25 минут назад

Сингапур вместо Казани примет ЧМ по водным видам спорта-2025

Матч ТВиещё 3

Чемпионат мира по водным видам спорта, который должна была принять Казань в 2025 году, состоится в Сингапуре, сообщает пресс служба международной федерации World Aquatics.

У Казани отобрали ЧМ по водным видам спорта-2025
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В программу чемпионата мира по водным видам спорта входят плавание, водное поло, прыжки в воду, плавание на открытой воде, синхронное плавание и хай дайвинг.

Сроки проведения еще не определены.

Ранее член бюро World Aquatics Владимир Сальников сообщил «Матч ТВ», что на фоне ситуации на Украине все соревнования, присужденные World Aquatics России, находятся в статусе переноса.

Летние виды спорта,Владимир Сальников,
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