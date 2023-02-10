Многократная чемпионка мира и Европы по плаванию Юлия Ефимова на своей странице в социальной сети опубликовала видео после падения со сноуборда.

На видео спортсменка сидит на снегу, а на ее лице видны следы крови.

— Со мной всё хорошо. Просто дерево, — подписала видео Ефимова.

30 летняя Ефимова трижды становилась призером Олимпийских игр, шесть раз побеждала на чемпионатах мира и семь — на чемпионатах Европы.