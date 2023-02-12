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26 минут назад

ФКСР: Представлявший Россию на двух Олимпиадах всадник Туганов будет выступать за Палестину

Деловая газета "Взгляд"

Член сборной России по конному спорту Владимир Туганов принял спортивное гражданство Палестины, сообщили в пресс-службе Федерации конного спорта России (ФКСР).

Российский олимпиец сменил спортивное гражданство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщили в ФКСР, Туганов сменил российское спортивное гражданство на палестинское, переход выполнен в рамках всех формальных процедур, необходимых для этого, кроме того 61-летний спортсмен подал официальные заявления по освобождению его от поста вице-президента Федерации конного спорта России, передает ТАСС.

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Ранее латвийская спортсменка Елизавета Полстяная заявила, что ей отказали в праве выступить на чемпионате мира по художественной гимнастике, а Национальный олимпийский комитет Латвии вынуждал отказаться от российского гражданства.

Летние виды спорта,Владимир Туганов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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