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1 час назад

Российский олимпиец сменил спортивное гражданство

Майк Габриелян

Бывший чемпион СССР по конному спорту Владимир Туганов сменил российское спортивное гражданство на палестинское, потому что «очень хочет выступить» на Играх 2024 года в Париже. Речь не идет о «недостатке патриотизма», Туганов вернется, когда с России снимут санкции.

Российский олимпиец сменил спортивное гражданство
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом заявил главный тренер сборной России по конному спорту Владимир Белецкий, сообщает ТАСС.

«Его база, лошади сейчас находятся за пределами России», - сказал Белецкий.

По словам тренера, Туганов всю жизнь стремился выступать на Олимпиадах и «много сделал для своей страны». Однако западные санкции лишили его возможности заниматься спортом на родине, потому что ввоз лошадей в Россию запрещен.

«У него нет времени спокойно ждать возвращения россиян на международные старты, каждый год дорог», - добавил Белецкий.

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Тренер считает, что Туганова нельзя упрекать в недостатке патриотизма, поскольку его компания «оказывает большую поддержку отечественному конному спорту». Кроме того конник обязательно вернется, когда снимут санкции. Решение сменить спортивное гражданство ему «далось очень тяжело».

61-летний Туганов четыре раза был чемпионом СССР. После развала страны он занялся бизнесом и уехал в ФРГ. Участвовал в двух Олимпиадах. Сейчас тренируется и живет в Дюссельдорфе.

Ранее сообщалось, что количество отказавшихся от гражданства России стало самым большим за последние три года.

Летние виды спорта,Владимир Туганов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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