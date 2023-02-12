Российский олимпиец сменил спортивное гражданство

Бывший чемпион СССР по конному спорту Владимир Туганов сменил российское спортивное гражданство на палестинское, потому что «очень хочет выступить» на Играх 2024 года в Париже. Речь не идет о «недостатке патриотизма», Туганов вернется, когда с России снимут санкции.
Об этом заявил главный тренер сборной России по конному спорту Владимир Белецкий, сообщает ТАСС.
«Его база, лошади сейчас находятся за пределами России», - сказал Белецкий.
По словам тренера, Туганов всю жизнь стремился выступать на Олимпиадах и «много сделал для своей страны». Однако западные санкции лишили его возможности заниматься спортом на родине, потому что ввоз лошадей в Россию запрещен.
«У него нет времени спокойно ждать возвращения россиян на международные старты, каждый год дорог», - добавил Белецкий.
Тренер считает, что Туганова нельзя упрекать в недостатке патриотизма, поскольку его компания «оказывает большую поддержку отечественному конному спорту». Кроме того конник обязательно вернется, когда снимут санкции. Решение сменить спортивное гражданство ему «далось очень тяжело».
61-летний Туганов четыре раза был чемпионом СССР. После развала страны он занялся бизнесом и уехал в ФРГ. Участвовал в двух Олимпиадах. Сейчас тренируется и живет в Дюссельдорфе.
Ранее сообщалось, что количество отказавшихся от гражданства России стало самым большим за последние три года.