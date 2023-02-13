Член МОК заявил, что нет причин не допускать россиян на ОИ

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ги Дрю заявил, что не видит причин не допускать российских и белорусских спортсменов на международные турниры.
«Нет оснований лишать российских и белорусских спортсменов участия в международных спортивных мероприятиях, особенно если речь идет об Олимпийских играх.
Я считаю, как и многие члены МОК, что спортсмены не должны страдать от глупостей своих политических лидеров, и что политика не должна вмешиваться в участие спортсменов.
Участие спортсменов никоим образом не должно быть следствием того, что происходит в политике», — передает слова Дрю Francetvinfo.
Глава МОК Томас Бах уже призвал правительства стран не вмешиваться в вопрос допуска российских и белорусских спортсменов до международных соревнований.
Напомним, что 25 января МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.
Ранее сообщалось, что Ирина Винер положительно отнеслась к инициативе Баха о допуске россиян на ОИ-2024.