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Член МОК заявил, что нет причин не допускать россиян на ОИ

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ги Дрю заявил, что не видит причин не допускать российских и белорусских спортсменов на международные турниры.

Член МОК заявил, что нет причин не допускать россиян на ОИ
© РИА Новости

«Нет оснований лишать российских и белорусских спортсменов участия в международных спортивных мероприятиях, особенно если речь идет об Олимпийских играх.

Я считаю, как и многие члены МОК, что спортсмены не должны страдать от глупостей своих политических лидеров, и что политика не должна вмешиваться в участие спортсменов.

Участие спортсменов никоим образом не должно быть следствием того, что происходит в политике», — передает слова Дрю Francetvinfo.

Глава МОК Томас Бах уже призвал правительства стран не вмешиваться в вопрос допуска российских и белорусских спортсменов до международных соревнований.

Напомним, что 25 января МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.

Ранее сообщалось, что Ирина Винер положительно отнеслась к инициативе Баха о допуске россиян на ОИ-2024.

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