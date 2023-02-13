С человеческой точки зрения мы можем понять реакцию каждого украинского спортсмена. Мы разделяем их страдания, поэтому полностью солидарны и поддерживаем их. Мы поддерживаем 3000 членов украинского олимпийского сообщества, чтобы в Париже была сильная украинская команда к Олимпийским играм 2024 года. Каждый украинский спортсмен может быть уверен, что мы полностью с ним солидарны и все их комментарии очень серьёзно принимаются во внимание», — приводит слова Баха France 24.