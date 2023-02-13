Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
1 час назад

Президент МОК Томас Бах обратился к украинским спортсменам

Чемпионат.comиещё 1

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался по поводу возможного допуска России к международным турнирам.

«История покажет, кто больше делает для мира: те, кто пытается держать границы открытыми и общаться, или те, кто хочет изолировать и разделять… Наша роль — объединять людей. Мы пытаемся найти решение, которое отдаёт должное миссии спорта — объединять, а не способствовать усилению конфронтации и эскалации.

Министр спорта Польши предложил создать «сборную беженцев» из россиян и белорусов

С человеческой точки зрения мы можем понять реакцию каждого украинского спортсмена. Мы разделяем их страдания, поэтому полностью солидарны и поддерживаем их. Мы поддерживаем 3000 членов украинского олимпийского сообщества, чтобы в Париже была сильная украинская команда к Олимпийским играм 2024 года. Каждый украинский спортсмен может быть уверен, что мы полностью с ним солидарны и все их комментарии очень серьёзно принимаются во внимание», — приводит слова Баха France 24.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Летние виды спорта,Видео,Томас Бах,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители