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29 минут назад

Исполнение гимна темнокожих перед Супербоулом вызвало скандал в соцсетях

Чемпионат.com

Исполнение перед Супербоулом в НФЛ национального гимна темнокожего населения США «Поднимите каждый голос и пойте» вызвало горячие дебаты в социальных сетях, сообщает Daily Mail. Песня прозвучала перед Супербоулом уже третий год подряд, но впервые в живом исполнении на стадионе. Её спела звезда комедийного сериала «Начальная школа Эббота» Шерил Ли Ральф.

Исполнение гимна темнокожих перед Супербоулом вызвало скандал
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

57-й по счету Супербоул состоялся в ночь с 12 на 13 февраля. В финальном матче сезона НФЛ «Канзас-Сити Чифс» одолел «Филадельфию Иглз» со счётом 38:35 (7:7, 7:17, 7:3, 17:8). Впервые в истории квотербеки обеих команд-финалистов были темнокожими.

Песня «Поднимите каждый голос и пойте», которая была признана NAACP национальным гимном темнокожих в 1917 году, была призвана объединить страну. Однако получилось наоборот. Половина болельщиков заявила в комментариях, что у США только один гимн. (К слову, официальный гимн США также был исполнен перед матчем). Их оппоненты писали, что гимн темнокожего населения был написан как раз в ответ тем, кто возражает против расового равноправия в стране.

Летние виды спорта,Шерил Ли,
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