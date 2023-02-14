Исполнение гимна темнокожих перед Супербоулом вызвало скандал

Исполнение перед Супербоулом в НФЛ национального гимна темнокожего населения США «Поднимите каждый голос и пойте» вызвало горячие дебаты в социальных сетях, сообщает Daily Mail. Песня прозвучала перед Супербоулом уже третий год подряд, но впервые в живом исполнении на стадионе. Её спела звезда комедийного сериала «Начальная школа Эббота» Шерил Ли Ральф.

Песня «Поднимите каждый голос и пойте», которая была признана NAACP национальным гимном темнокожих в 1917 году, была призвана объединить страну. Однако получилось наоборот. Половина болельщиков заявила в комментариях, что у США только один гимн. (К слову, официальный гимн США также был исполнен перед матчем). Их оппоненты писали, что гимн темнокожего населения был написан как раз в ответ тем, кто возражает против расового равноправия в стране.