В Конфедерации современного пятиборья Азии пока не готовы допустить россиян на турниры

Вопрос участия российских и белорусских пятиборцев в азиатских международных турнирах находится в стадии обсуждения, Конфедерация современного пятиборья Азии (AMPC) пока не готова допускать спортсменов на свои соревнования. Об этом ТАСС в среду сообщил генеральный секретарь организации Сан Кён Ё.

"Международный союз современного пятиборья (UIPM) и Конфедерация современного пятиборья Азии в настоящее время обсуждают вопрос допуска спортсменов России и Белоруссии и после заявления Международного олимпийского комитета (МОК) ищут оптимальное решение, которое устроило бы как их, так и азиатские национальные федерации", - сказал собеседник ТАСС.

МОК 25 января предложил допустить россиян и белорусов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО), до международных соревнований в нейтральном статусе при выполнении ряда условий. В начале февраля МОК уточнил, что рассматривает вариант, при котором россияне и белорусы имели бы возможность выступать на турнирах в Азии и отобраться на Игры в Париже, однако об участии в самой Олимпиаде речи пока не идет. 26 января Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил российским и белорусским спортсменам принять участие в Азиатских играх при соблюдении условий МОК.