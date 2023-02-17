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1 час назад

Всадница Мария Маденова сменила российское спортивное гражданство на палестинское

ТАСС

Мастер спорта международного класса по конному спорту Мария Маденова в конце января сменила российское спортивное гражданство на палестинское. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе Международной федерации конного спорта (FEI).

Всадница Мария Маденова сменила спортивное гражданство на палестинское
Фото: соцсетисоцсети

"FEI официально одобрила заявку Марии Маденовой на получение спортивного гражданства Палестины 31 января 2023 года, - заметили в пресс-службе. - Изменение спортивного гражданства вступает в силу немедленно и применяется в соответствии со статьей 119 общего регламента FEI, а также подпадает под действие статьи 606.1.4 регламента FEI по конному спорту на Олимпийских играх".

Маденовой 26 лет, на протяжении нескольких лет она входила в состав сборной России по конкуру, в ее активе есть победы на турнирах в Италии, Нидерландах, Австрии, Венгрии и других странах.

Как ранее сообщал ТАСС, в 2022 году сменили российское гражданство на палестинское еще три конника: Владимир Туганов, Егор Щибрик и Александра Максакова. Все эти спортсмены, как и Маденова, постоянно живут и тренируются за границей. В условиях санкций, введенных против России, они не имеют возможности привезти на родину своих лошадей, чтобы иметь возможность полноценно выступать на национальных турнирах.

Международная федерация конного спорта в начале марта 2022 года из-за ситуации на Украине приняла решение запретить российским и белорусским спортсменам выступать на турнирах под своей эгидой.

Летние виды спорта,Владимир Туганов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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