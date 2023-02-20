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37 минут назад

СМИ: Около 30 стран направили в МОК возражения против участия россиян в Олимпиаде

Парламентская газетаиещё 5

Порядка 30 стран, в том числе США, Великобритания, Германия и Франция, обратились в Международный олимпийский комитет (МОК) с призывом объяснить определение нейтралитета по отношению к российским и белорусским спортсменам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

30 стран направили в МОК возражение по допуску россиян на Олимпиаду
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

В письме выражена обеспокоенность относительно допустимости участия российских и белорусских спортсменов в олимпийских состязаниях в нейтральном статусе в ситуации, когда их напрямую финансирует государство, в отличие, например от теннисистов.

«Прочные связи между российскими спортсменами и российскими вооруженными силами также вызывают нашу обеспокоенность. Наша общая позиция всегда заключалась в недопустимости дискриминации по национальному признаку, но указанные обеспокоенности необходимо разрешить в рамках МОК», — подчеркивается в обращении.

Пока ясность в этом вопросе отсутствует, как и детали реализации принципа нейтралитета, спортсмены из России и Белоруссии не должны быть допущены до соревнований, считают авторы обращения. По информации Associated Press, официально письмо опубликуют позднее.

МОК заявил, что угроза бойкота Олимпиады противоречит основам олимпийского движения<br/>

Как сообщала «Парламентская газета», в МОК заявили, что олимпийские комитеты государств, которые выступают против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде 2024 года в Париже, не учитывают в своих требованиях тему ущемления прав человека.

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