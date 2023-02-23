Российских спортсменов пригласили на Игры в Латинскую Америку

Российских спортсменов пригласили принять участие в Играх стран Боливарианского альянса 2023 года. Об этом ТАСС сообщили в министерстве спорта.

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Глава ведомства Олег Матыцин рассказал, что с предложением посетить международный турнир выступил министр народной власти по делам молодежи и спорта Венесуэлы Мервин Мальдонадо в рамках рабочей встречи. Политик подчеркнул, что Игры должны дать новый толчок к сотрудничеству между странами.

Игры стран Боливарианского альянса пройдут с 21 по 29 апреля. Они включают в себя соревнования по 35 видам спорта. В турнире должны принять участие около 3,5 тысячи спортсменов из 11 стран. Соревнования впервые пройдут в открытом формате с приглашением российской сборной.