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56 минут назад

Гимнастка Попова призналась, что не рассчитывала на золото чемпионата России

ТАССиещё 5

Анна Попова не рассчитывала выиграть золото в личном многоборье на чемпионате России по художественной гимнастике. Об этом спортсменка рассказала в понедельник ТАСС.

Попова призналась, что не рассчитывала на золото чемпионата России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соревнования в многоборье прошли в понедельник во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве. По итогам четырех упражнений 16-летняя Попова набрала 158,350 балла, второй стала Мария Борисова (155,050 балла), третьей - Лала Крамаренко (153,450).

"Это моя первая медаль чемпионата России, она очень важна для меня, и я думаю, что она будет в отдельном месте храниться. У меня до чемпионата России даже не было мыслей о золоте, кого-то обгонять, просто думала над чистотой и стабильностью, - рассказала Попова. - Да, сегодня я молодец, выполнила программы чисто, но завтра спускаюсь с пьедестала и иду к новым победам. Настраиваемся на новый день, с новыми силами, стараемся в том же духе".

Поповой еще предстоят выступления в отдельных видах. "Не могу отметить один любимый вид - все очень люблю. Но мне интересно работать с булавами, много мелкой работы", - отметила гимнастка.

Чемпионат России по художественной гимнастике завершится 5 марта.

Летние виды спорта,Лала Крамаренко,Мария Борисова,Ирина Винер,Анна Попова,
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