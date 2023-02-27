Попова призналась, что не рассчитывала на золото чемпионата России

"Это моя первая медаль чемпионата России, она очень важна для меня, и я думаю, что она будет в отдельном месте храниться. У меня до чемпионата России даже не было мыслей о золоте, кого-то обгонять, просто думала над чистотой и стабильностью, - рассказала Попова. - Да, сегодня я молодец, выполнила программы чисто, но завтра спускаюсь с пьедестала и иду к новым победам. Настраиваемся на новый день, с новыми силами, стараемся в том же духе".