Президент Польши: россияне должны нести бремя своей страны

Президент Польши Анджей Дуда высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

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«Ситуация в мире спорта непростая. Мы прекрасно знаем, что в спорте много склонностей относиться к делу «как обычно». Мы изо всех сил стараемся донести до мира, что дело не только в том, что Россия ведёт спецоперацию (формулировка изменена в связи с требованиями на территории РФ). Дело и в том, что это спецоперация, которая, к сожалению, имеет поддержку значительной части российского общества. Не может быть, чтобы мир делал вид, что это нормальная ситуация и что российские спортсмены находятся в нормальной ситуации.

Конечно, кто-то скажет, что это не их вина. Это не так. Но они российские спортсмены, и мне очень жаль, но поэтому они тоже несут определенную ответственность за свою страну, за свой герб, флаг и гимн. Можно сказать, что люди наслаждаются различными благами, которые предлагает страна, но жизнь такова, что вы не только наслаждаетесь этими великими удовольствиями, но и несете бремя.