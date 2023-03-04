Ассоциация олимпийских комитетов Африки выступила за участие россиян на Играх

Представители исполнительного комитета Ассоциаций национальных олимпийских комитетов Африки (ANOCA) призывают допустить российских атлетов к участию в Олимпиаде-2024 в Париже. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».
«Члены единогласно проголосовали за возвращение россиян и белорусов на международные соревнования. Речь идёт о том, чтобы разрешить российским и белорусским атлетам выступать на Олимпиаде-2024 во Франции в условиях полного нейтралитета без признака идентичности», — отметили в ANOCA.
Напомним, ранее президент Олимпийского совета Азии Рандхир Сингх заявил, что готов облегчить участие спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях в Азии.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет посоветовал международным спортивным ассоциациям исключить россиян и белорусов из всех турниров. В итоге из России были перенесены многие мероприятия с участием иностранных спортсменов.