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44 минуты назад

Ассоциация олимпийских комитетов Африки выступила за участие россиян в Олимпиаде

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Представители исполнительного комитета Ассоциаций национальных олимпийских комитетов Африки (ANOCA) призывают допустить российских атлетов к участию в Олимпиаде-2024 в Париже. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Ассоциация олимпийских комитетов Африки выступила за участие россиян на Играх
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Члены единогласно проголосовали за возвращение россиян и белорусов на международные соревнования. Речь идёт о том, чтобы разрешить российским и белорусским атлетам выступать на Олимпиаде-2024 во Франции в условиях полного нейтралитета без признака идентичности», — отметили в ANOCA.

Напомним, ранее президент Олимпийского совета Азии Рандхир Сингх заявил, что готов облегчить участие спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях в Азии.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет посоветовал международным спортивным ассоциациям исключить россиян и белорусов из всех турниров. В итоге из России были перенесены многие мероприятия с участием иностранных спортсменов.

Летние виды спорта,Рандхир Сингх,
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