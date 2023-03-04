Ассоциация олимпийских комитетов Африки выступила за участие россиян на Играх

«Члены единогласно проголосовали за возвращение россиян и белорусов на международные соревнования. Речь идёт о том, чтобы разрешить российским и белорусским атлетам выступать на Олимпиаде-2024 во Франции в условиях полного нейтралитета без признака идентичности», — отметили в ANOCA.