Скобрев осудил решение Первого канала отстранить от комментирования Татьяну Тарасову

Двукратный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту Иван Скобрев осудил решение Первого канала отстранить от комментирования Гран-при России заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову. "Татьяна Анатольевна высказывает свое мнение как специалист и в качестве комментатора. У Первого, возможно, есть какие то свои критерии к комментаторам. Но комментатор для того и нужен, чтобы рассказывать о происходящем. Тем более, мало кто у нас в стране разбирается в фигурном катании так, как Татьяна Анатольевна", — передает слова Скобрева "Матч ТВ". Тарасова ранее заявила, что не работает на турнире, организованном Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Первым каналом, из-за того, что ранее поддержала двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, раскритиковавшего судейство на юниорском первенстве России в Перми. Плющенко заявил, что судьи сознательно занижали оценки его ученицам на прошедшем турнире, а также пригрозил тем, что его воспитанники сменят спортивное гражданство. Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о турнире шоу-программ, который пройдет 18 марта в Москве. В списке участников турнира значатся олимпийские чемпионы Алина Загитова, Максим Траньков, Алексей Ягудин, Анна Щербакова, чемпионки мира Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева и другие.