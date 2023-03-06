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35 минут назад

Тарасову возмутило решение FIG об отстранении Винер: лучших закапывают, живьем

Газета.Ruиещё 7

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова возмутилась решением Международной федерации гимнастики (FIG) на два года отстранить от работы президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера сборной России Ирину Винер.

"Лучших закапывают, живьем": Тарасова об отстранении Винер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Лучших закапывают. Живьем. Хотят работать только с людьми, которые безмолвствуют, не имеют своего собственного мнения, с зависимыми людьми, которые кланяются.

Безобразие. Возмутительный факт», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

6 марта было объявлено о том, что дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики Международной федерации гимнастики приняла решение отстранить Винер от работы сроком на два года. Санкции вступят в силу на следующий день после того, как с российских спортсменов будет снято отстранение, наложенное на них из-за ситуации на Украине.

Международная федерация отстранила Ирину Винер на два года

Причиной такого вердикта стали признанные оскорбительными и нарушающими этический кодекс FIG публичные заявления, сделанные Винер после того, как российские гимнастки не смогли завоевать золотые медали на летних Олимпийских играх в Токио, а также снятие россиянки Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет по художественной гимнастике FIG.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер заявила, что давно ищет себе преемника.

Летние виды спорта,Наталья Кузьмина,Ирина Винер,Татьяна Тарасова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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