Во Всероссийской федерации художественной гимнастики отреагировали на отстранение Винер

"У федерации есть право в течение 21 дня подать апелляцию на данное решение. На данный момент ВФХГ изучает возможность подачи апелляции, многое в данном вопросе будет зависеть от позиции самой Ирины Александровны", — сообщил "Матч ТВ" источник в федерации.

6 марта было объявлено о том, что дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики приняла решение отстранить Винер от работы сроком на два года. Санкции вступят в силу на следующий день после того, как с российских спортсменов будет снято отстранение, наложенное на них из-за ситуации на Украине. Причиной такого вердикта стали признанные оскорбительными и нарушающими этический кодекс FIG публичные заявления, сделанные Винер после того, как российские гимнастки не смогли завоевать золотые медали на летних Олимпийских играх в Токио, а также снятие россиянки Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет по художественной гимнастике FIG.