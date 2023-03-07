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1 час назад

Федерация синхронного плавания России ожидает в середине марта получить конкретные условия выступления на соревнованиях в Азии

Матч ТВ

Президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина рассказала «Матч ТВ», что в середина марта должны стать известны условия, на которых российские спортсмены могут выступать на азиатских соревнованиях.

Федерация синхронного плавания ожидает в марте получить конкретные условия выступления на соревнованиях в Азии
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Ранее несколько спортивных федераций в России получили приглашения для выступления на азиатских соревнованиях.

— Есть ли какие то новости касательно приглашений из Азии?

— У федерации плавания было предварительное приглашение, ведутся какие то переговоры, но, я так понимаю, мы ждем информацию в середине марта. Мы должны получить более чёткое понимание того, в каком статусе мы сможем принимать участие, на каких условиях. После этого будет принято решение, — сказала Брусникина «Матч ТВ».

В январе Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассмотрит возможность допуска до мировых стартов в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов, которые не выступали с активной поддержкой СВО.

Летние виды спорта,Ольга Брусникина,
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