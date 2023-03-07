Федерация синхронного плавания ожидает в марте получить конкретные условия выступления на соревнованиях в Азии

— У федерации плавания было предварительное приглашение, ведутся какие то переговоры, но, я так понимаю, мы ждем информацию в середине марта. Мы должны получить более чёткое понимание того, в каком статусе мы сможем принимать участие, на каких условиях. После этого будет принято решение, — сказала Брусникина «Матч ТВ».