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1 час назад

Конгресс FIE допустил российских и белорусских фехтовальщиков до международных турниров — СМИ

Матч ТВ

Конгресс Международной федерации фехтования (FIE) на внеочередном заседании принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков до международных соревнований, сообщает Insidethegames.

Конгресс FIE допустил россиян до международных турниров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Конгресс проходил в пятницу в онлайн формате. Причиной созыва внеочередного заседания был вопрос возможного допуска россиян и белорусов в преддверии старта олимпийской квалификации к Играм 2024 в Париже. На предыдущем конгрессе FIE члены организации не смогли прийти к компромиссу.

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Ранее FIE, следуя рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из за ситуации на Украине. С 2008 года FIE возглавлял Алишер Усманов, но 1 марта 2022 года он принял решение приостановить свои полномочия, в декабре конгресс утвердил на должности временного президента грека Эммануэля Кациадакиса.

Источник:Inside the Games

Летние виды спорта,Алишер Усманов,
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