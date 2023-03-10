Конгресс FIE допустил россиян до международных турниров

Конгресс проходил в пятницу в онлайн формате. Причиной созыва внеочередного заседания был вопрос возможного допуска россиян и белорусов в преддверии старта олимпийской квалификации к Играм 2024 в Париже. На предыдущем конгрессе FIE члены организации не смогли прийти к компромиссу.

Ранее FIE, следуя рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из за ситуации на Украине. С 2008 года FIE возглавлял Алишер Усманов, но 1 марта 2022 года он принял решение приостановить свои полномочия, в декабре конгресс утвердил на должности временного президента грека Эммануэля Кациадакиса.