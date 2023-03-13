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1 час назад

Фетисов считает, что МОК должен исключить Великобританию из олимпийского движения

Газета.Ruиещё 3

Олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен наказать Великобританию за призывы спонсоров оказать давление на организацию по поводу допуска спортсменов из России и Белоруссии на Игры в Париже.

Фетисов: МОК должен исключить Британию из олимпийского движения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По правилам МОК любое вмешательство правительств в олимпийское движение запрещено! МОК должен был сразу же дисквалифицировать Великобританию из олимпийского движения на какое-то время. Это прямое вмешательство в дела общественной организации. Это один из первых принципов МОК.

Великобритания грешна во многих делах, во многих конфликтах, но их никто не отстранял», — передает слова Фетисова kp.ru.

25 января МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины. Также западные страны потребовали разъяснений с целью определения статуса, нейтрального для россиян.

Игры в Париже пройдут с конца июля по середину августа 2024 года. Решение по допуску россиян пока не было озвучено.

Летние виды спорта,Вячеслав Фетисов,Госдума,
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