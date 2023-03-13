Фетисов: МОК должен исключить Британию из олимпийского движения

Олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен наказать Великобританию за призывы спонсоров оказать давление на организацию по поводу допуска спортсменов из России и Белоруссии на Игры в Париже.

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«По правилам МОК любое вмешательство правительств в олимпийское движение запрещено! МОК должен был сразу же дисквалифицировать Великобританию из олимпийского движения на какое-то время. Это прямое вмешательство в дела общественной организации. Это один из первых принципов МОК.

Великобритания грешна во многих делах, во многих конфликтах, но их никто не отстранял», — передает слова Фетисова kp.ru.

25 января МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины. Также западные страны потребовали разъяснений с целью определения статуса, нейтрального для россиян.