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30 минут назад

Тренер польских каноистов: я не против соперничества с россиянами и белорусами

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Тренер польских байдарочников и каноистов Томаш Крык сообщил, что не поддерживает массовое отстранение россиян от участия в соревнованиях по политическим причинам.

Тренер польских байдарочников: "Я не против соперничества с россиянами и белорусами"
Фото: BetassistBetassist

«Я лично не против соперничества с россиянами и белорусами. Тем более, если я ежедневно наблюдаю за участием игроков из этих стран в теннисных соревнованиях. Всегда можно найти защитников, которые объяснят, что дело каждого атлета необходимо рассматривать в индивидуальном порядке. Как тренер и спортсмен, я также не хотел бы получить бан по политическим причинам», — цитирует Крыка TVP Sport.

В марте 2022 года Международная федерация каноэ (ICF) отстранила спортсменов из России и Беларуси от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок на фоне обострения ситуации на Украине.

Помимо этого, исполком ICF также единогласно проголосовал за отстранение всех официальных лиц из России и Беларуси от судейства на любых мероприятиях под эгидой организации, а также от посещения или участия в любых встречах, комитетах и форумах ICF до дальнейшего уведомления.

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