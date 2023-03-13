Тренер польских байдарочников: "Я не против соперничества с россиянами и белорусами"

Тренер польских байдарочников и каноистов Томаш Крык сообщил, что не поддерживает массовое отстранение россиян от участия в соревнованиях по политическим причинам.
«Я лично не против соперничества с россиянами и белорусами. Тем более, если я ежедневно наблюдаю за участием игроков из этих стран в теннисных соревнованиях. Всегда можно найти защитников, которые объяснят, что дело каждого атлета необходимо рассматривать в индивидуальном порядке. Как тренер и спортсмен, я также не хотел бы получить бан по политическим причинам», — цитирует Крыка TVP Sport.
В марте 2022 года Международная федерация каноэ (ICF) отстранила спортсменов из России и Беларуси от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок на фоне обострения ситуации на Украине.
Помимо этого, исполком ICF также единогласно проголосовал за отстранение всех официальных лиц из России и Беларуси от судейства на любых мероприятиях под эгидой организации, а также от посещения или участия в любых встречах, комитетах и форумах ICF до дальнейшего уведомления.