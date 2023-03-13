Тренер польских байдарочников: "Я не против соперничества с россиянами и белорусами"

«Я лично не против соперничества с россиянами и белорусами. Тем более, если я ежедневно наблюдаю за участием игроков из этих стран в теннисных соревнованиях. Всегда можно найти защитников, которые объяснят, что дело каждого атлета необходимо рассматривать в индивидуальном порядке. Как тренер и спортсмен, я также не хотел бы получить бан по политическим причинам», — цитирует Крыка TVP Sport.