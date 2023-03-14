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56 минут назад

Дина Аверина выиграла упражнения с лентой и булавой на Гран‑при Москвы

Матч ТВиещё 9

Российская гимнастка Дина Аверина выиграла упражнения с лентой и булавой на Гран при по художественной гимнастике в Москве.

Дина Аверина выиграла упражнения с лентой и булавой на Гран‑при Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, 24 летняя спортсменка выиграла серебро в соревнованиях с мячом, где победу одержала еще одна россиянка Анна Попова. Лучшей в упражнениях с обручем стала Мария Борисова.

Ежегодный турнир Гран при по художественной гимнастике проводился в Москве в 26 й раз. В сезоне 2023 года принимали участие спортсменки России, Белоруссии, Китая, Израиля, Армении, Молдовы, Казахстана, Черногории, Киргизии, Кореи, ОАЭ, Азербайджана, Бельгии, Сирии, Словакии, Туркменистана.Соревнования проходили во Дворце гимнастики Винер Усмановой с 11 по 14 марта.

Гран при по художественной гимнастике. Москва.

Индивидуальная программа. Мяч. Финал1. Анна Попова (Россия) — 36,7002. Дина Аверина (Россия) — 36,1003. Елизавета Зорькина (Белоруссия) — 35,600Индивидуальная программа. Обруч. Финал1. Мария Борисова (Россия) — 36,3502. Елизавета Зорькина (Белоруссия) — 36,1503. Анна Попова (Россия) — 34,700Индивидуальная программа. Лента. Финал1. Дина Аверина (Россия) — 34,6002. Елизавета Зорькина (Белоруссия) — 33,4003. Лала Крамаренко (Россия) — 32,100Индивидуальная программа. Булавы. Финал1. Дина Аверина (Россия) — 35,6002. Елизавета Зорькина (Белоруссия) — 33,9503. Лала Крамаренко (Россия) — 32,500

Летние виды спорта,Лала Крамаренко,Дина Аверина,Мария Борисова,Анна Попова,
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