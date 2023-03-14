Дина Аверина выиграла упражнения с лентой и булавой на Гран‑при Москвы

Российская гимнастка Дина Аверина выиграла упражнения с лентой и булавой на Гран при по художественной гимнастике в Москве.

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Кроме того, 24 летняя спортсменка выиграла серебро в соревнованиях с мячом, где победу одержала еще одна россиянка Анна Попова. Лучшей в упражнениях с обручем стала Мария Борисова.

Ежегодный турнир Гран при по художественной гимнастике проводился в Москве в 26 й раз. В сезоне 2023 года принимали участие спортсменки России, Белоруссии, Китая, Израиля, Армении, Молдовы, Казахстана, Черногории, Киргизии, Кореи, ОАЭ, Азербайджана, Бельгии, Сирии, Словакии, Туркменистана.Соревнования проходили во Дворце гимнастики Винер Усмановой с 11 по 14 марта.

Гран при по художественной гимнастике. Москва.