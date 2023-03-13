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29 минут назад

Азербайджанский борец ударил соперника из Армении после поражения

Елена Прошина

Потасовкой завершился поединок в 1/4 финала молодежного чемпионата Европы по греко-римской борьбе в весовой категории до 55 кг. После поражения спортсмен из Азербайджана Рахим Гасанов ударил своего соперника из Армении Карапета Манвеляна. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Манвелян одержал победу со счетом 7:1. После завершения боя армянин хотел пожать своему сопернику руку, но Гасанов неожиданно ударил его кулаком в лицо. Судье удалось разнять спортсменов. По итогу происшествия Гасанов был дисквалифицирован за неспортивное поведение.

В следующий раз Карапет Манвелян выйдет на ринг в полуфинале турнира. Его соперником станет боец из Турции Мохаммед Эмин Чакыр.

Ранее в Москве со стрельбой задержали победителя первенства России по панкратиону. Его обвиняют в умышленном убийстве и незаконном хранении оружия.

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