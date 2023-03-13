Азербайджанский борец ударил соперника из Армении после поражения

Потасовкой завершился поединок в 1/4 финала молодежного чемпионата Европы по греко-римской борьбе в весовой категории до 55 кг. После поражения спортсмен из Азербайджана Рахим Гасанов ударил своего соперника из Армении Карапета Манвеляна. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Манвелян одержал победу со счетом 7:1. После завершения боя армянин хотел пожать своему сопернику руку, но Гасанов неожиданно ударил его кулаком в лицо. Судье удалось разнять спортсменов. По итогу происшествия Гасанов был дисквалифицирован за неспортивное поведение.

В следующий раз Карапет Манвелян выйдет на ринг в полуфинале турнира. Его соперником станет боец из Турции Мохаммед Эмин Чакыр.