WADA наказало 181 спортсмена на основе данных московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) применило санкции к 181 спортсмену на основе данных московской лаборатории, еще 300 спортсменов находятся под подозрением в нарушении антидопинговых правил, сообщил президент WADA Витольд Банька.
— На сегодняшний день 181 спортсмен был привлечен к ответственности, еще расследуются 88 дополнительных обвинений и 212 дел. Это отличный результат для чистого спорта, — приводит слова Баньки пресс служба WADA.
В декабре 2019 года WADA признало РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу, российские спортсмены были отстранены от участия в крупных международных соревнованиях под флагом страны и с другой национальной символикой на четыре года. РУСАДА не согласилось с этим решением и обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS), который сократил срок наказания до двух лет.